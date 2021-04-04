شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سلطنة عمان: موكب المومياوات المصرية حدث تاريخى نفخر به كعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عن إعجابه الكبير بموكب نقل المومياوات الملكية المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال سفير سلطنة عُمان بالقاهرة: "يحق لنا كعرب أن نفخر بموكب نقل المومياوات المصرية"، مضيفا أن الحدث إنجاز تاريخى وبعث جديد لروح الثقافة والحضارة.

وأضاف "الرحبي" في تدوينه له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "موكب ذهبي مهيب تكريماً لملوك مصر عبر العصور برعاية فخامة الرئيس المصرى، في رحلة من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارات بالفسطاط".

ووجه السفير العُماني بالقاهرة، التحية لمصر حكومةً و شعباً على هذا الإنجاز والبعث الجديد لروح الثقافة والحضارة، وقال: "يحق للشعب المصري ولنا كعرب، أن نفخر وأن نعتز بهذا الإنجاز، مبروك لمصر".