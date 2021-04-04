رئيس لبنان: نقف إلى جانب الأردن ملكا وشعبا فى مواجهة ما يؤثر على استقراره

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، دعم بلاده لملك الأردن عبد الله الثانى والشعب الأردنى، والوقوف إلى جوارهما فى مواجهة أى محاولة لاستهداف أمن واستقرار البلاد.

وقال عون فى بيان اليوم الأحد، "لبنان يقف رئيسا وشعبا إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا، فى وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان فى الأردن الشقيق".

وأضاف "لطالما وقف الأردن إلى جانب لبنان فى الظروف الصعبة التى مر بها، حيث كانت مواقف الملك عبد الله الثانى بن الحسين، خير داعم ونصير فى المحافل الإقليمية والدولية".

وكان رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، قد أعرب وقت سابق عن تضامنه الكامل مع القيادة الأردنية والملك عبد الله الثانى فى الدفاع عن استقرار الأردن.

وقال الحريرى "أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس فى أمن العالم العربى وسلامته، كل التضامن مع القيادة الأردنية والملك عبد الله الثانى فى الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردنى وحماية استقراره ورفض التدخل فى شئونه".