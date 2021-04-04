شركة موتورولا تطلق الهاتف الذكي Moto G50 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة موتورولا، اليوم الأحد، الهاتف الذكي Moto G50 الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الذكي Moto G50 الجديد يشتمل على شاشة Max Vision قياس 6.5 بوصة بدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل، بينما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 85%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 480 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها إلى 1 تيرابايت بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة وضوح 13 ميجابيكسل وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع بطارية سعة 500 ميللي أمبير ساعة.

كما يدعم الهاتف الجديد تقنية NFC وبلوتوث 5.0 و Wi-Fi 5 ومستشعر لبصمة الأصابع.

ومنذ مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، أطلقت الشركة الأمريكية عدة هواتف ذكية كان أولهم هاتفها الذكي Edge S الجديد، الذي يعد أول هاتف ذكي في العالم يعتمد على المعالج كوالكوم Snapdragon 870 الجديد، بالإضافة إلى هاتفها الذكي Moto E6i الجديد المعتمد على نظام التشغيل Android 10 (إصدار Go).

وأطلقت الشركة في منتصف مارس/آذار الماضي هاتفها الذكي Moto G10 Power الجديد ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير مع وظيفة الشحن السريع.