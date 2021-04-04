سلطنة عمان تعلن وقوفها إلى جانب ملك الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الإعلام العمانية، إن السلطنة تؤكد وقوفها إلى جانب الملك عبد الله الثاني والأردن، حسب وكالة "رويترز".

وأعلنت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، يوسف الحنيطي، يؤكد على أن التحقيقات مستمرة حول قيام مسؤولين سابقين بنشاطات تستهدف أمن الأردن.

وقالت الوكالة: أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي، بحسب الوكالة: إن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح". مشددا على أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها".

وتابع "لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، أمس السبت، في مقطع فيديو مسجل إن قائد الجيش أبلغه بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأي شخص، وأضاف في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.