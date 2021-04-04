سويسرا تتحضر لإعادة افتتاح سفارتها في بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كاسيس الذي وصل إلى بغداد يوم أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين: "نحضر لإعادة افتتاح السفارة السويسرية في العراق، لأنها قد أدرجت في السياسة الخارجية السويسرية"، لافتا إلى أنه وقع مع نطيره العراقي "مذكرة تفاهم بشأن الأمور السياسية وسيعمقها التعاون الثنائي متعدد الأطراف".

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وأضاف كاسيس "نرغب بإقامة علاقة صحيحة لإعادة الاستقرار للمنطقة"، مؤكدا "سأجري جولة في عمان ولبنان بنفس الأهداف التي تهدف إلى الاستقرار".

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أنه "تم التطرق خلال الاجتماع إلى الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية منذ عهد النظام السابق".

وأضاف قائلا "وقعنا قبل قليل مذكرة للتفاهم بين البلدين تتعلق بالمشاورات السياسية وهي خطوة مهمة في تقوية العلاقات والعمل المشترك في مجالات سياسية مختلفة بين البلدين".

وظل بنك التسويات الدولي ببازل في سويسرا، يجمد الأموال العراقية في إطار عقوبات الأمم المتحدة منذ عام 1991.