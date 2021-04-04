مصادر رسمية لبنانية: قرار تشكيل الحريري للحكومة في يد ابن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد استبعد مصدر رسمي تشكيل الحكومة اللبنانية في الأمد القريب، رابطا ذلك بما وصفه "رفع الفيتو السعودي عن الحريري".

© AP Photo / Amr Nabil

وأكد أنه وفور تجاوب ​الرئيس عون​، مع مبادرة رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، التي طرح من خلالها، صيغة حكومة من 24 وزيرا، لا تتضمن ثلثا ضامنا لأي طرف، طار الحريري الى دولة ​الإمارات العربية المتحدة​، ليطلب من ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد آل نهيان، التوسط، لدى ​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان ​آل سعود​، لاستقبال الحريري، أو على الأقل لحصوله على إذن تأليف حكومة من المملكة، فإذا كان للرئيس المكلّف ما يريد، فهناك احتمال كبير بولادة الحكومة، أما بغير ذلك، فسيستمر بالتعطيل.

وأوضح المصدر أن هناك مجموعة من العقبات مازالت تقف في وجه تشكيل الحريري للحكومة اللبنانية، ذكر منها تمسك الرئيس اللبناني ميسال عون ​بإجراء التدقيق الجنائي في الحسابات المالية للدولة اللبنانية، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يتحمّله، الرئيس المكلّف وحلفاؤه.

وتحدث أيضا عن عقبة أخرى وصفها بالـ"كبيرة" في وجه الحريري أيضا، وهي "عقبة" إقصاء حزب الله عن المشاركة في الحكومة الحريرية الرابعة المفترضة، بناءً على الأوامر الأميركية – ​السعودية​ في هذا الشأن، حسب تعبيره.

ولفت المصدر الرسمي اللبناني إلى أن "الأمل في ولادة الحكومة على يدي الحريري، ضعيف جداً"، كاشفا أن بديل الحريري، بات جاهزا، رافضاً الغوص في التفاصيل​ أكثر من ذلك.

وشدد على أنه "في حال تجاوب الحريري بشكلٍ جديٍ مع مساعي بري – جنبلاط، ورضخ للضغوط الفرنسية، عندها قد تتكثف الإتصالات بين ​باريس​ و​الرياض​، لرفع الفيتو السعودي عن الحريري، من أجل تأليف حكومته الرابعة".