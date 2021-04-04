تزامنا مع زيارة الكاظمي... العراق يستأنف رحلات الطيران المباشر إلى الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء هذا القرار تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى الإمارات العربية المتحدة.

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وأوضحت الشركة العامة لخطوط الطيران العراقية، افتتاح خط مباشر بين بغداد وأبو ظبي مطلع شهر مايو/أيار المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ووصل الكاظمي إلى الإمارات صباح اليوم الأحد، بحسب بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي.

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي غادر، صباح اليوم، العراق على رأس وفد حكومي متوجها الى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة لبحث العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وفي وقت سابق زار الكاظمي السعودية في أول زيارة رسمية تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.