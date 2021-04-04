ضاحي خلفان يتحدث عن المحاولات الانقلابية ضد ملوك الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

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وغرد صاحي خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عبر التاريخ كانت المحاولات الانقلابية ضد ملوك الاردن تفشل".

وتابع: "كان لي شرف التخرج من كلية الشرطة الملكية الهاشمية عام 1970.. يعود الفضل لله ثم للملك حسين طيب الله ثراه..الذي أتاحت حكومته آنذاك لنا الالتحاق بكلية شرطتها".

واختتم ضاحي خلفان تصريحاته بقوله: "الأمن في الأردن يرفع الرأس".

​وأعلنت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، يوسف الحنيطي، يؤكد على أن التحقيقات مستمرة في قيام مسؤولين سابقين بنشاطات تستهدف أمن الأردن.

وقالت الوكالة: أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي، بحسب الوكالة: إن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح". مشددا على أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها".

وتابع "لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".