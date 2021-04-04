البطريرك الراعي: لو حظي لبنان بحوكمة رشيدة لما مررنا بكل هذه الأحداث

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات البطريرك الراعي، في عظة قداس أحد القيامة، الذي نقلته شبكة "إم تي في" اللبنانية.

وقال الراعي: "كيف نفرح بالعيد، ونصف الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر، فعيد القيامة، هو انتصار الرجاء على اليأس، وتحويل غير الممكن إلى ممكن".

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وتابع البطريرك الماروني قائلا "ليس لدينا أدنى شكّ حيال عودة لبنان إلى الحياة، لكن ما يؤلمنا أن هذا البلد، لو حظي بحوكمة رشيدة، ما كان بحاجة إلى المرور بالجلجلة والصّلب ليبلغ القيامة والحياة، إذ كان هو مثال القيامة والحياة في هذا الشرق".

واستمر قائلا "نثق بأن اللبنانيين يريدون الحياة معا في ظل دولة حرة قوية بحقها وعلاقاتها وندعوهم إلى وقفة ضمير وتجديد الاعتراف بلبنان وطنا نهائيا وترجمة هذا الاعتراف بولاء مطلق للوطن ولدولة مستقرة مستقلة شرعية وحرة".

ولفت إلى أن اللبنانيين لن يبددوا تضحياتهم وشهداءهم، بسبب نزوات خارجية.

وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.

​وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشكيل الحكومة، لكن دون نتيجة حتى الآن، ويدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل هذه الحكومة، الأمر الذي بدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.