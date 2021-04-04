رئيس وزراء العراق يغادر إلى الإمارات لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

القاهرة - سامية سيد - غادر رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى بلاده على رأس وفد حكومى، متوجها إلى دولة الإمارات.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء فى بيان، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد، إن "الكاظمى غادر صباح اليوم أرض الوطن على رأس وفد حكومى، متوجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين فى العديد من المجالات".

وكان الكاظمى اختتم الأسبوع الماضى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث عقد هناك برفقة وفد حكومى اجتماعات ولقاءات رسمية، وأكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .