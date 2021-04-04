"أ ش أ": وزير الخارجية السعودى يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأردن

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وقوف بلاده إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبد الله الثانى بن الحسين والأمير الحسين بن عبد الله الثانى.

وأكد وزير الخارجية السعودى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى على الدعم اللا محدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار إلى أن دعم ومساندة السعودية لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية دائم وثابت فى كافة الأزمنة والظروف وفى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، مضيفا أن استقرار الأردن وازدهاره هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.