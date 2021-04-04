بثلات كلمات... عبد الله بن زايد يعلق على موكب المومياوات الملكي

دبي - محمود عبدالرازق - وعلق ابن زايد على الحدث التاريخي قائلا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مصر تجدد جمالها"، كما أرفق مع تغريدته مقطعا مصورا لبدء انطلاق موكب المومياوات الملكي من المتحف المصري في ميدان التحرير.

​ووصل موكب المومياوات الملكية، الذي يضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط، أمس السبت، وتم إطلاق 21 طلقة مدفع عند استقبالهم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتقدم الموكب مركبات ملكية حربية وتزامنت مع عزف الموسيقى العسكرية.

وجاب "موكب المومياوات الملكية" شوارع القاهرة بداية من متحف التحرير بوسط العاصمة المصرية حتى وصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.

ويعتبر "موكب المومياوات الملكية" أحد أهم الأحداث في مجال السياحة والآثار في مصر، وشهد نقل مومياوات تعود لـ 18 ملكا و4 ملكات ممن حكموا مصر القديمة، وذلك من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالجيزة.