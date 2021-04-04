وزارة التعليم المصرية توضح حقيقة فصل محمد صلاح

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة التعليم المصرية على صفحتها الرسمية على "تويتر" و"فيسبوك" بيانا قالت فيه: "تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته".

​وتناقلت بعض الصحف في وقت سابق خبرا مفاده أن وزارة التعليم العالي المصرية قررت فصل صلاح من المعهد الدراسي، الذي التحق به قبل رحيله إلى أوروبا لخوض تجربة الاحتراف في صفوف بازل السويسري، عام 2012.

يذكر أن صلاح يرتيط بعقد مع ليفربول يظل وفقا له في صفوف الريدز حتى عام 2023.

وانتقل محمد صلاح، 28 عاما، إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، ليحقق مع الفريق الإنجليزي بطولة الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ونافس اللاعب على لقب أفضل لاعب في العالم، وحصل على لقب أفضل لاعب في أفريقيا.