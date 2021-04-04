محافظ بغداد: لقاح "فايزر" يصل قريبا ونخير مواطنينا بين الصيني والبريطاني

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، ستتوفر للمواطنين في المنافذ الطبية وخلال أيام، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.

وأشار العطا إلى أن خطة الوقاية من كورونا، تتضمن تنظيم عمليات التلقيح.

وأجرت محافظة بغداد رصدا لموقف التلقيح بمناطقها، وتم تخيير المواطنين بين لقاحي "سينوفارم" الصيني، و"أسترازينيكا" البريطاني.

وشدد المحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، معلنا أن لقاح فايزر الأمريكي سيتوافر قريبا.