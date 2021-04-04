ما هو نصيب الجزائر من "عملية الاختراق الكبرى" لحسابات فيسبوك؟

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن موقع "بيزنس إنسايدر"، أن عدد حسابات "فيسبوك" التي تمت قرصنتها في الجزائر بلغ أكثر من 11.5 مليون مستخدم.

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وتأتي الجزائر من بين 106 دول حول العالم تعرضت فيها حسابات "فيسبوك" لاختراق طاول أكثر من 500 مليون حساب.

وكان "هاكرز" قال، أمس السبت، إنه يعرض ورفاقه معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة "فيسبوك"، مقابل أسعار زهيدة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المؤسس المشارك لشركة "هدسون روك" الإسرائيلية لمعلومات جرائم الإنترنت ألون غال، أكد أن قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بـ"فيسبوك"، والمنتشرة في دوائر المتسللين منذُ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية "مازربورد" الإلكترونية.

وقال غال إنه تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها مع أرقام هواتف أشخاص يعرفهم، مشيرا إلى أنه ينبغي لمستخدمي "فيسبوك" الانتباه خلال الأشهر المقبلة من "هجمات الهندسة الاجتماعية"، التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.

وأكد صحفيون أنهم تمكنوا أيضا من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات.

وقالت شركة "فيسبوك"، في بيان، إن البيانات "قديمة للغاية" وتتعلق بمشكلة عولجت في شهر أغسطس/آب من عام 2019.