نصيحة من البنك الدولي إلى لبنان: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بلحاج خلال مقابلة مع وكالة "​بلومبرغ​" إن"لبنان بحاجة إلى مساعدة نفسه، حتى نتمكن من مساعدته"، مضيفا: "لسوء الحظ، حتى الآن، لم يكن لبنان مهتما أو راغبا أو قادرا على مساعدة نفسه".

وتابع بلحاج قائلا: "إنها مأساة، ما نحاول القيام به في لبنان هو الالتفاف حول الأنظمة الحكومية ومحاولة مساعدة الشعب بشكل مباشر، من خلال ​التحويلات​ النقدية غير المشروطة لأنك عندما تنظر إلى لبنان اليوم، نقترب من فقر بنسبة 50%".

وتتواصل الاحتجاجات وقطع الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، اعتراضا على تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، في ظل غياب أي خطة من قبل السلطة السياسية الحالية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والسياسي المتأزم.