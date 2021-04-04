بيان ثان من السعودية بشأن أحداث الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Zoubeir Souissi

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، "وقوف المملكة العربية السعوية إلى جانب المملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله"، مضيفا أن "استقرار الاردن وازدهاره هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد بن فرحان، "حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم اللامحدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة".

وأضاف أن "دعم الرياض ومساندتها للمملكة الأردنية دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية"، منوها "بقيادة الملك عبد الله الثاني الحكيمة للمسيرة الاقتصادية والنهضة التنموية الشاملة في الأردن الشقيق وبما يعود بالخير والرفاه للشعب الأردني الشقيق".

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن مساء أمس السبت، وقوف المملكة السعودية التام إلى جانب المملكة الأردنية ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها، لكل قرارات ملك الأردن. وقال إنه انطلاقا مما يربط السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادا لتاريخهما المشترك وأمنهما الذي هو كل لا يتجزأ.

أتى ذلك، بعدما أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت،عن اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

ونفى، في بيان له، اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

من جانبه، قال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، في مقطع فيديو مسجل إن قائد الجيش أبلغه بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأي شخص. وقال ولي عهد الأردن السابق في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.