مسئول عراقى: لقاح كورونا سيكون متوفرا للمواطنين بالمنافذ الصحية خلال أيام

القاهرة - سامية سيد - كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، النقاب عن أن لقاحات فيروس كورونا ستكون متوفرة للمواطنين فى المنافذ الطبية خلال الأيام القادمة .

وقال العطا فى تصريحات صحفية - حسبما نقلتها قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، إن "الخطة المقبلة للوقاية من جائحة كورونا تتضمن تكثيف الجهد التنظيمى من القائمين على التلقيح، وإن المحافظة أجرت جولة ميدانية مع دائرة صحة الرصافة للاطلاع على الموقف".

وأعلن محافظ بغداد عن وجود 660 منفذاً تلقيحياً فى البلاد بينها 60 منفذا فى الرصافة، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات ستكون متوفرة للمواطنين .. مشددا على ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية من الجائحة وهى التباعد، وعدم الاختلاط، والتعقيم .