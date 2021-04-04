شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس: نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ،الرياض ،نجران، المدينة المنورة ،مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الاوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أجواء معتدلة على 4 مناطق

من جانبه، قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، إن العاصمة الرياض شهدت فجر اليوم انخفاضاً في درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم الأحد، حيث سجلت 16 درجة مئوية.

وتوقع في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أجواء من باردة نسبياً إلى باردة على معظم المناطق يستثنى من ذلك مناطق (مكة -المدينة -جازان – ساحل الشرقية)، حيث من المتوقع أن تكون أجوائها معتدلة.