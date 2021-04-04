شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. رياح واتربة فى السعودية ومائل للحرارة فى الكويت ورطب فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت درجات الحرارة اليوم الأحد فى منطقة الخليج، حيث تستمر نشاط الرياح والاتربة فى السعودية على ان يكون مائل للحرارة فى الكويت، ورطب فى الامارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاحد نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ،الرياض ،نجران، المدينة المنورة ،مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الاوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الكويت

وفى الكويت يكون الطقس مائل للحرارة نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وفى المسء يكون مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الامارات

وعن طقس الامارات توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يسود البلاد يوم غد الأحد طقس رطب صباحا على بعض المناطق الداخلية الشرقية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – مغبر غائم جزئيا أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم / س و البحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي والموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.