شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 1235 اصابة جديدة بكورونا و4042 فى الأردن و684 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكويت امس السبت تسجيل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمإلى عدد الحالات المسجلة إلى 235989 حالة إلى جانب 12 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة فى البلاد 1339 حالة.

و ذكرت وزارة الصحة الكويتية فى بيان لها أنه تم تسجيل 1264 حالة شفاء من كوفيد-19 فى الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمإلى عدد المتعافين فى البلاد إلى 220521 حالة.

كما أعلن الأردن تسجيل 91 وفاة و4042 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع العدد الإجمإلى إلى 7130 وفاة و626875 إصابة.

و أوضح الموجز الإعلامى الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فى الأردن أن عدد الحالات النشطة بلغ 85253 حالة فى حين وصل عدد الحالات التى أدخلت اليوم إلى المستشفيات إلى 321 حالة فيما غادرتها 179 حالة فى حين بلغ إجمإلى عدد الحالات المؤكدة التى تتلقى العلاج فى المستشفيات 3339 حالة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى جانب 6 حالات وفاة ليصل إجمإلى عدد الوفيات بها إلى 6690 حالة وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة السعودية فى بيان لها أن إجمإلى عدد الإصابات فى المملكة بلغ حتى الآن 392009 حالات فيما بلغ عدد حالات التعافى 379312 حالة .. مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 6007 حالات منها 761 حالة حرجة.