شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يؤكد دعمه المطلق ووقوفه التام مع قرارات الملك عبدالله الثاني لحفظ الأمن والاستقرار بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الجمهورية اليمنية، دعمها المطلق ووقوفها التام مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الرامية لحفظ الأمن وإنهاء أي محاولات لزعزعة الاستقرار في الأردن.

وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك الذي يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.