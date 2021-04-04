الديوان الملكي السعودي: نساند قرارات الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن بلاده

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الرياض: أعلن الديوان الملكي السعودي الوقوف إلى جانب الأردن، وأنه يساند العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لنزع فتيل أي محاولة للنيل من بلاده. وقال البيان الملكي السعودي: تربطنا مع الأردن علاقات وثيقة وأمن البلدين لا يتجزأ.

وأشار بيان من الديوان الملكي السعودي إلى أنه "انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".