شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يلقى القبض على داعشى فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة العراقية، القبض على أحد العناصر الارهابية التابعة لتنظيم داعش فى قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأضافت الشرطة ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن القوات الأمنية فى كركوك تمكنت بعد جهود استخباراتية دقيقة من إلقاء القبض على داعشى عمل فيما يسمى بـ"ولاية الجزيرة، ونينوى ودجلة" فى المحافظة.

وأشارت إلى أن العملية تمت بنجاح بعد أن رصدت القوات الأمنية تحركات الإرهابى فى أطراف قرية "التحويلة" ضمن قضاء الحويجة.