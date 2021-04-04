شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مركبة متهور كاد يتسبب في حادث مروري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تهور قائد مركبة وتجاوزه للمسارات على الطريق، وكاد أن يتسبب في حادث مروري. وظهر قائد المركبة في المقطع، يقود بسرعة جنونية، ويتجاوز المسارات المحددة على الطريق، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وطالب متداولو المقطع، من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم حيال مثل هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات وسالكي الطريق للخطر.

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