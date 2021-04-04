شكرا لقرائتكم خبر عن تطلب سداد فواتير وهمية.. «البريد» يحذر من رسائل إلكترونية احتيالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر البريد السعودي، اليوم السبت، من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل شعار البريد لطلب سداد فواتير وهمية. وقال البريد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “يمكن التأكد من الفواتير المستحقة وسدادها عن طريق استخدام القنوات المعتمدة، وهي الرسائل النصية التي تحتوي على رابط يتضمن نطاقًا يتم من خلاله التحقق الثنائي قبل السداد، وكذلك تطبيق البريد السعودي، وأيضًا حساب العميل في بريدي أونلاين”.

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