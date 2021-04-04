الحكومة المصرية تعلن موعد افتتاح متحف الحضارة للجمهور

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت في إعلان على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه يمكن مشاهدة المومياوات الملكية في القاعة المخصصة لها ابتداءً من ١٨ إبريل.

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وصل موكب المومياوات المليكة إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط في مصر القديمة وتم إطلاقة 21 طلقة نارية عند استقبلهم بجضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وانطلق، اليوم السبت، موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ويضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية.

وضم الموكب ١٨ مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات، ترجع إلى عصور الأسر ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

وشارك في فعاليات الحدث ملحمة كبيرة تمثل كافة جهات الدولة التى تتكاتف معاً لتقديم هذا الحدث أمام العالم بأكمل صورة حضارية بما يليق بمكانة مصر وبعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية، بحسب صفحة الحكومة على "فيسبوك".