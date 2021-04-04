في أول ظهور له... ولي عهد الأردن السابق يكشف في تسجيل فيديو تفاصيل احتجازه

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ولي عهد الأردن السابق في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.

وفي مقطع الفيديو، اتهم الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، اتهم قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، يوسف الحنيطي، يؤكد على أن التحقيقات مستمرة في قيام مسؤولين سابقين بنشاطات تستهدف أمن الأردن.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله إضافة لآخرين.