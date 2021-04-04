شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: ‏أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس فى أمن العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، أن ‫الأردن وسلامته قاعدة أساس في أمن العالم العربي وسلامته.

وشدد الحريرى، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، على التضامن مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه .

ومن جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العاهل الأردنى الملك عبد الله "شريك رئيسي" للولايات المتحدة وله "كامل دعمنا" .

وفى السياق ذاته، أعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة فى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وذلك فى الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أى محاولات للنيل منها.

وأوضحت رئاسة الجمهورية فى بيان: "تؤكد مصر على أن أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزء من الأمن القومى المصرى والعربى وحفظ الله المملكة من كل سوء".

بدورها أكدت السعودية، وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.