شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون الخليجى: أمن المملكة الأردنية من أمن دول المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوف مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار فى الأردن الشقيق، وفق بيان صحفى عن المجلس.

وأكد الحجرف أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس، انطلاقا مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد.

وأكد الحجرف دعم ومساندة مجلس التعاون الكامل لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثانى بن الحسين من قرارات وإجراءات لحفظ امن واستقرار الاردن الشقيق، متمنيا للأردن الشقيق دوام الامن والاستقرار فى ظل قيادة الملك عبدالله الثانى وسمو ولى عهده الأمين.

ومن جهة أخرى، كان العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أكد وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التى يتخذها الملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق.

وأكد العاهل البحرينى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن ذلك يأتى نطلاقاً مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ.