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انفجار عبوة ناسفة جنوبى مدينة الناصرية بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر فى محافظة ذى قار بالعراق اليوم السبت، عن انفجار عبوة ناسفة قرب "حفل شعري" جنوبى مدينة الناصرية.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، إن: "مجهولين وضعوا عبوة ناسفة فى قضاء سوق الشيوخ جنوبى الناصرية قرب حفل شعري، ما أدى إلى إصابة أحد الحاضرين بجروح خطرة".

وأضاف المصدر، أن: "الانفجار تسبب أيضا بأضرار فى سيارتين ودراجة نارية، فضلا عن الأضرار بالمبنى".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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