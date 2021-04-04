شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات: مصر أبهرت العالم بحدث استثنائى "موكب المومياوات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أشاد سفير دولة الإمارات ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية حمد الشامسى بموكب المومياوات الذى الذى جذب أنظار العالم اليوم، قائلا:" تبهر مصر العالم بموكب المومياوات الملكية الذى يُعد حدثاً استثنائياً يؤكّد عمق الحضارة المصرية الضاربة فى جذور التاريخ، وفق الحساب الرسمى للسفارة على "تويتر ".

أضاف السفير الإماراتى، أن هذا الحدث يشكل مناسبة للدلالة على فرادة ما قدمه المصريون القدماء للبشريّة جمعاء. وهذا ما كان ليتم لولا الجهود البارزة للقيادة المصرية التي تقود النهضة الحديثة.

يذكر أن مصر أقامت مساء اليوم موكبًا احتفاليًا للاحتفال بنقل 22 من مومياواتها الملكية الثمينة، من وسط القاهرة إلى مثواها الجديد في متحف ضخم جديد جنوب العاصمة.

وتم تصميم الحفل لعرض التراث الغني للبلاد وتكريمه، على طول كورنيش النيل من المتحف المصري المطل على ميدان التحرير، إلى المتحف الوطني للحضارة المصرية الذي افتتح حديثًا في حي الفسطاط، حيث كانت أول عاصمة إسلامية لمصر.