شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار انتحارى فى مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، جراء انفجار انتحارى استهدف "أكشاكا" فى العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد ساعات من هجوم شنه مسلحو حركة "الشباب" على قاعدتين للجيش خارج المدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام الصومالية مختار عمر، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "انتحاريا فجر نفسه تحت الأشجار فى العاصمة مقديشيو، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وسقوط عدد من الجرحى".

ولم يصدر تعليق فورى على الهجوم من قبل حركة "الشباب" التى أعلنت فى وقت سابق مسؤوليتها عن الهجمات على قاعدتى باريير وأوديجل للجيش غربى العاصمة الصومالية.