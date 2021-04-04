شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تسلل عشرات المهاجرين الاثيوبيين إلى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت القوات المسلحة السودانية عملية تهريب عشرات المهاجرين الإثيوبيين عبر الحدود إلى العاصمة الخرطوم.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، فى بيان على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن استخبارات الفرقة الثانية مشارة، بولاية القضارف (شرق السودان)، تمكنت من توقيف عصابة اتجار بالبشر بمنطقة "مهلا" فى محلية "القلابات الشرقية" المتاخمة لإقليم الأمهرا الإثيوبي، كانت بصدد تهريب 40 فتاة وشابا إثيوبيا.

وأكد قائد الفرقة الثانية مشاة اللواء الركن حيدر الطريفي، حرص القوات المسلحة على التصدى لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات لما تمثله من تهديد للسودان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تحكم قبضتها على كل المنافذ الحدودية وترصد كل التحركات، مضيفا "أننا نعمل وفق الدستور لحماية المدنيين والمزارعين والرعاة والعمل على تأمين إكمال عمليات الحصاد وتحركات الرعاة داخل الأراضى السودانية".