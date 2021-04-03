شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد إصابات كورونا.. الأمن العام يُذكّر بفترة حظر التجول وإغلاق الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عرض حساب “الأمن العام” مقتطفات من القرارات التي صدرت إثر تفشي جائحة كورونا العام الماضي، وما صاحبها من منع للتجول وإغلاق للأسواق.

وأشار في مقطع مصور إلى قرارات سابقة متعلقة بإغلاق المجمعات التجارية وتعليق الرحلات الدولية واستمرار نشاط تعليق الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات ومنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص وتعليق الحضور لمقرات العمل.

وأوضح الأمن العام أن “القرار بيدك”، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يؤكد عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.