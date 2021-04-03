شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تسجيل المواليد والوفيات في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن الآن للمواطنين تسجيل المواليد والوفيات عبر ممثليات المملكة في كافة الدول.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الآن وبعد الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية ، يمكنك تسجيل المواليد والوفيات عبر ممثليات المملكة في كافة الدول.

وأضافت أنه تم إطلاق خدمة تسجيل واقعتي الولادة والوفاة للمواطنين المتواجدين خارج المملكة من خلال زيارة ممثلية المملكة في البلد المقيم فيه.