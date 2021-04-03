شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة ومجانية لإصلاح أي ملف «PDF» لا يعمل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عمر الرهبيني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة إصلاح أي ملف PDF لا يعمل.
وقال الرهبيني، إنه في بعض الأحيان يفاجأ البعض أن لديهم ملفات PDF لا تعمل رغم أنها تحتوي على محتويات مهمة.
وأضاف عمر الرهبيني، أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال موقع “ilovepdf”، حيث يقوم بتحميل واستبدال ملفات PDF التالفة بأخرى تعمل بكفاءة وبدون أي مشاكل.
وأوضح الرهبيني طريقة عمل الموقع من خلال الخطوات التالية: “أولاً فتح الموقع من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، ثم اختيار ملف PDF التالف، وانتظر حتى يقوم بعمله، وسيقوم الموقع بإعطائك ملف جديد شغال ومصّلح وما فيه أي مشاكل”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.