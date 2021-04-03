ملك فرعوني يحاول قتل الشر... وزير الآثار المصري يقدم للسيسي "هدية معبرة"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال جولة السيسي داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط شرقي العاصمة المصرية، في ضوء استقبال 22 مومياء ملكية تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير وسط القاهرة.

والهدية عبارة عن تمثال مستنسخ للملك توت عنخ أمون وهو يصطاد، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وقال العناني: "توت عنخ أمون في هذه الصورة كان يحاول قتل الشر عشان يحاول يؤسس دولة قوية، عشان كده لاقيناها هدية معبرة".

كما قدم وزير الآثار والسياحة المصري التذكرة "رقم 1" في متحف الحضارة للرئيس السيسي، بحسب المصدر ذاته.

من جهتها، أوضحت صحيفة "المصري اليوم"، أن القطعة الأثرية المستنسخة التي تلقاها السيسي كهدية، تم تنفيذها في مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية"، والذى وجه السيسي قبل ذلك بإنشائه.

ووصل موكب المومياوات المليكة ويضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط وتم إطلاق 21 طلقة نارية عند استقبالهم بجضور الرئيس المصري.