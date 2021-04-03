السودان… وقفة احتجاجية تطالب الحكومة بالانضمام لـ "الجنائية الدولية"

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام وزارة العدل السودانية، اليوم السبت، تطالب بانضمام السودان للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة وعدم الإفلات من العقاب كما أنها تهدف إلى رد الاعتبار للضحايا.

ولفتت الوكالة إلى قول فرح عباس، مدير منظمة أسر شهداء "ثورة ديسمبر" إن "توقيع السودان على ميثاق روما الأساسي والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ضروري، مشيرا إلى أن التوقيع خطوة حقيقية لدولة القوانين التي نحلم بها ويحلم بها الشهداء وهم يرددون شعار الثورة (حرية سلام عدالة).

وتابع: "الثورة عظيمة ومن حقها علينا أن نأتي بقوانين تتناسب مع روحها وشعاراتها، منوها إلى سعيهم لتحقيق هذه الشعارات ودولة القوانين ليسود حكم القانون".

وقال مدير منظمة أسر شهداء "ثورة ديسمبر": "العدالة تقوم على استقلالية السلطة القضائية وحيادها"، مضيفا: "نحن نتطلع لسيادة حكم القانون ووجود السودان ضمن منظومة الدول التي تلتزم بالمواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

وتابع: "دور المحكمة الجنائية الدولية تكميلي لدور القضاء الوطني" ولذلك ننادي بإعادة هيكلة عادلة للأجهزة العدلية حتى تتماشى مع حقوق الإنسان".