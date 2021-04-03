شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 575 إصابة بكورونا و الجزائر تعلن 3 وفيات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 575 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 497.832 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 14.348 فحصا ، قد بلغ 5.514.296 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان بانه تم. تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8842، كما تم تسجيل 569 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 484.793.

فيما أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 95 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومي، اليوم السبت، إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 117 ألفا و524 حالة ، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 3102 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 81 ألفا و813 حالة، بعد شفاء 84 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 20 مصابا فى العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا فى 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.