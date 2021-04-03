شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يؤكد تأييده التام لكل قرار اتخذه الملك عبد الله الثانى لحفظ الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التى يتخذها الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية لحفظ امن واستقرار الأردن الشقيق ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

وأكد العاهل البحرينى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن ذلك يأتى نطلاقاً مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ.. سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها فى ظل قيادة الملك عبدالله الثانى .