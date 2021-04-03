شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى: طلبنا من الأمير حمزة التوقف عن تحركات تستهدف أمن البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، اليوم السبت، وفقا لوكالة الانباءلاردنية، صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثانى، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره فى إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطى، بحسب وكالة الانباء الأردنية "بترا"، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح مؤكدا أن كل الإجراءات التى اتخذت تمت فى إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أى اعتبار.