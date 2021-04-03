شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي بوزير الخارجية الموريتاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالعاصمة طرابلس اليوم بوزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي سلمه رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني .

وعبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، خلال اللقاء ، عن استعداده للدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها وتقوية التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية، سواء من خلال اتحاد المغرب العربي، أو جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي.

من جانبه ، أعرب الوزير الموريتاني عن دعم ومساندة موريتانيا لليبيا وارتياحها للاتفاق السياسي الذي جرى في جنيف ، مؤكدا دعم بلاده للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية وصون وحدته الوطنية وسيادته وسلامة أراضيه بعيدا عن التدخلات الأجنبية حتى يضطلع بدوره المحوري إقليميا وعربيا ودوليا.