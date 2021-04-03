شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات تظهر على تطبيق توكلنا لـ «المُحصّن» ضد كورونا (إنفوجرافيك) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إدارة تطبيق توكلنا عن ثلاث حالات تظهر على التطبيق للمُحصّن ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت خلال “إنفوجرافيك” نشرته عبر الحساب الرسمي للتطبيق على تويتر، اليوم السبت، أن الحالة الأولى هي “مُحصّن” وهو مستخدم أكمل جرعات اللقاح، والثانية “مُحصّن متعاف” وهو مستخدم متعاف من كورونا ولم يتلق اللقاح.

وأشارت إلى أن الحالة الثالثة هي “مُحصّن بالجرعة الأولى” وهو مستخدم أخذ الجرعة الأولى من اللقاح فقط، وطالبت الجميع بضرورة التأكد من تحديث التطبيق.