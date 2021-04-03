شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتشمل الحالة كذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها. كما تكون السماء غائمة جزئيا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجيل مكة المكرمة 37 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 7 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.