اليمن.. مجلس النواب في صنعاء يفصل 44 من أعضائه المؤيدين للتحالف العربي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، إن "مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، بالأغلبية على طلب إسقاط العضوية عن عدد من أعضاء المجلس المنساقين في ركب العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) وعددهم 44 عضوا".

وأضافت أن "التصويت يأتي وفقا للمادة 194 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك استنادا لمهامه الدستورية والقانونية المناطة في الجانبين التشريعي والرقابي وواجباته الوطنية كممثل للشعب اليمني".

وأشارت إلى أن "الإجراء بناء على رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط وعطفا على رسالة السلطة القضائية بشان الحكمين الباتين الصادرين من المحكمة الجزائية المتخصصة رقم (81) في 3/3/2020م والحكم رقم (172) في 9/2/2021م".

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وأوردت وكالة "سبأ"، أسماء الأعضاء الذين تم إسقاط عضوية مجلس النواب عنهم، كما ذكرت أنه "تم استبعاد المتوفين صالح عبد الله السنباني وربيش علي وهبان العليي لخلو مقعديهما بسبب وفاتهما بعد صدور الحكم البات آنف الذكر استنادا إلى الفقرة 3 من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس".

يذكر أن التمثيل النيابي في اليمن منقسم بين نواب يدعمون حكم "أنصار الله" ويتخذون من المجلس النيابي الرسمي في العاصمة صنعاء مقرا لهم منذ العام 2016. وفي الناحية المقابلة عقد نواب موالون للرئيس عبد المنصور هادي، جلساتهم النيابية الأولى في سيئون في العام 2019، حيث اختاروا أعضاء المجلس خلالها هيئة رئاسة جديدة، وأعلنوا تأييدهم لعمليات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن لاستعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمناطق التي سيطرت عليها الجماعة.