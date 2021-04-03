شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الانباء الأردنية: الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة ولا موقوفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الانباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام .





يأتى هذا على خلفية اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، بحسب وكالة الانباء الأردنية، وأضاف المصدر بحسب وكالة الانباء الأردنية، أنّ التحقيق فى الموضوع جارٍ.