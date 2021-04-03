شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ملهمة.. مواطن شاب يقهر السمنة ويفقد 125 كليو من وزنه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضرب مواطن مثلاً يحتذى به في العزيمة والإصرار وقوة الإرادة، وتمكن من قهر وهزيمة السمنة، بعد تخطى وزنه 200 كيلو جرام وهو لا يزال شاباً في مقتبل العمر.

وعرضت قناة الإخبارية تقريراً يوثّق تجربة الشاب “محمد بشير” الملهمة، ونجاحه في محاربة السمنة وفقد أكثر من 125 كيلو جراما.

وقال الموطن الشاب خلال لقائه مع مراسل الإخبارية إنه اكتسب الوزن الزائد على مدار 15 سنة، لافتاً إلى أنه كان قليل الحركة، ولا يقوى على فعل الكثير من الأشياء .

وأضاف أنه أجرى عملية تكميم، ثم مارس التمارين الرياضية، وتمكن من خلالها فقدان نحو 125 كيلو من وزنه.