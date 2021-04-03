شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم أخذ جرعة ثانية من اللقاح لمن أصيب بـ«كورونا»؟ الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفيروس (كوفيد-19).

جاء ذلك في رد على سؤال مواطنة قالت فيه: “سبق إصابتي بكورنا من 7 أشهر تقريباً وأخذت اللقاح بتاريخ ١٥ مارس ولا زال مجدولاً عندي الجرعة الثانية؟ وحسب بروتكول وزارة الصحة فإن من سبق إصابته يُكتفى بجرعة واحدة.. وأنا لا يزال مجدولاً عندي جرعة ثانية وفي “توكلنا” لم تثبت إصابته المفروض محصن؟”.

وردت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”بقولها إنه “يكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفيروس (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي وسيتم جدولة جرعة ثانية مستقبلا إذا تبينت الحاجة لها”.