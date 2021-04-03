شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح» يوضح حكم الزواج بِنِيّة الطلاق مع علم الزوجة بذلك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة بذلك.

وقال الشيخ المصلح: إذا تكلم الزوج بما في قلبه واتفق مع المرأة على ذلك، كان النكاح محرماً بالاتفاق، وبالإجماع لا يجوز هذا النكاح لأنه نكاح متعة، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

وأضاف الشيخ المصلح: “إذا أضمر الزوج ذلك في قلبه ولم يتكلم به فإنه من حيث أصل المسألة فجمهور العلماء قالوا إنه لا يؤاخذ على هذا من حيث صحة العقد، فالعقد صحيح، والنكاح جائز، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، وأنه نظير نكاح المتعة، وقالوا لا يحل هذا النكاح”.

وختم الشيخ المصلح بقوله “وقال آخرون بل النكاح صحيح من حيث العقد ولكنه مُحرم من حيث كونه تضمن الخديعة والغش لهذه المرأة التي تزوجها وقد بيّت عدم الدوام معها”.